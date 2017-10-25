Автоинспекторы и дорожники усиленно патрулируют федеральные трассы

В условиях снегопада и метели наряды ДПС подразделений ГИБДД Тюменской области сегодня в усиленном режиме работают на федеральных трассах.

Госавтоинспекция действуют в сотрудничестве с дорожными службами – информация о гололедных явлениях и снежных переметах, поступающая дежурному от автопатрулей, незамедлительно сообщается для принятия мер эксплуатирующим дороги организациям. Магистральные улицы областного центра и все федеральные дороги на территории области обработаны противогололедными реагентами.

Автолюбителям нужно быть крайне аккуратными:

К полудню на дорогах Тюменской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. Два случая произошли в областном центре, два – на загородных трассах.

Особую осторожность водителям нужно соблюдать на периферийных дорогах, во дворовых территориях и выездах из них, на открытых участках местности, в низинах и на путепроводах – здесь дорожное покрытие может становиться скользким в первую очередь. Усиления гололедных явлений нужно ожидать в вечернее и ночное время с понижением температуры.

ГИБДД призывает всех автомобилистов оборудовать свой автомобиль зимней авторезиной. Водителям-новичкам и всем, кто не уверен в своих водительских навыках в сложных дорожных условиях, лучше воздержаться от поездок. "Дже если вы опытный водитель, а на колесах вашего авто зимние шины – будьте осторожны при движении в сложных условиях, придерживайтесь безопасной скорости и соблюдайте дистанцию", - рекомендуют специалисты.