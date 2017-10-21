В тюменском перинатальном центре произошел пожар

20:00 20 октября 2017
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z55.d.sdska.ru
| Фото: z55.d.sdska.ru

Вечером 20 октября в 17:50 на телефон диспетчера СОО ДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области" поступило сообщение о пожаре в акушерском стационаре перинатального центра, находящемся на улице Даудельной.

Возгорание произошло в архивном помещении на шестом этаже на площади 20 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 39 человек личного состава и 13 единиц спецтехники МЧС. 

"Всего эвакуировали 285 человек, в том числе 267 пациентов", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В настоящее время пациенты и персонал размещены в соседнем корпусе. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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Теги: пожары , перинатальный центр , роддом
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