В тюменском перинатальном центре произошел пожар

Вечером 20 октября в 17:50 на телефон диспетчера СОО ДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области" поступило сообщение о пожаре в акушерском стационаре перинатального центра, находящемся на улице Даудельной.

Возгорание произошло в архивном помещении на шестом этаже на площади 20 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 39 человек личного состава и 13 единиц спецтехники МЧС.

"Всего эвакуировали 285 человек, в том числе 267 пациентов", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В настоящее время пациенты и персонал размещены в соседнем корпусе. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.