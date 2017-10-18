Пожилая тюменка попала под машину, переходя на красный

13:20 18 октября 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени ДТП случилось вчера на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Московского тракта и улицы Магнитогорской.

В седьмом часу утра автомобилем Chevrolet там была сбита 81-летняя женщина. Вероятнее всего, она переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 23-летний начинающий водитель, который за рулем всего год, не смог избежать ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, у женщины травма головы.

Теги: нарушения , пешеходы , травмы , ДТП
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