Пожилая тюменка попала под машину, переходя на красный

В Тюмени ДТП случилось вчера на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Московского тракта и улицы Магнитогорской.
В седьмом часу утра автомобилем Chevrolet там была сбита 81-летняя женщина. Вероятнее всего, она переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 23-летний начинающий водитель, который за рулем всего год, не смог избежать ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, у женщины травма головы.
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