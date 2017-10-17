На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пешеход

Авария произошла вчера в восьмом часу вечера в Тобольском районе. На 262-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автомобилем "Лада Веста" был насмерть сбит пешеход, 39-летний житель Тобольска.

По свидетельству водителя "Лады", мужчина стоял на проезжей части спиной к его автомобилю. Он заметил пешехода слишком поздно и не смог избежать ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области