На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пешеход

Авария произошла вчера в восьмом часу вечера в Тобольском районе. На 262-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автомобилем "Лада Веста" был насмерть сбит пешеход, 39-летний житель Тобольска.
По свидетельству водителя "Лады", мужчина стоял на проезжей части спиной к его автомобилю. Он заметил пешехода слишком поздно и не смог избежать ДТП.
Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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