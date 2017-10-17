Трое безработных гостей из Уфы обворовывали тюменские магазины

На днях в городскую полицию обратился предприниматель: неизвестные украли из его магазина на десять тысяч рублей парфюмерной продукции. В этот же день поступило сообщение о краже мобильного телефона из этого же торгового центра.

Следственно-оперативная группа изучила записи с камер видеонаблюдения центра, составила ориентировки на подозреваемых, определила их возможные пути отхода и установила автомобиль злоумышленников. Трое подозреваемых уже задержаны, все - жители Уфы, нигде официально не трудоустроены. При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли ранее заявленные туалетную воду и сотовый телефон, а помимо них еще 7 телефонов популярной марки, 9 упаковок дорогостоящего парфюма, 2 жестких диска и новую брендовую одежду.

В ходе следствия полицейские установили причастность мужчин к пяти преступным эпизодам. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает полиция.