На Циолковского микроавтобус въехал в арку дома

Вчера в Тюмени в девять утра на улице Циолковского в арку дома № 15 въехал автобус Mercedes.

Как оказалось, транспорт принадлежит одному из частных предпринимателей. Водитель автобуса был там в момента аварии, но за рулем находился его знакомый. По словам водителя, он встретил его накануне ночью. Они стали пить водку в салоне автобуса, после чего мужчина уснул и проснулся уже от удара.

Севший за руль 31-летний тюменец уже был лишен водительских прав. При освидетельствовании показания алкотестера составили 1,08 мг/л. Автоинспекторы доставили мужчину в отдел полиции, за повторное управление в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность. Настоящий водитель автобуса в ДТП получил раны лица.

"Автобус задействуется на перевозке пассажиров по заказу, в регулярных пассажирских перевозках не участвует. В отношении собственника автобуса проводится проверка по факту допуска нетрезвого и лишенного права управления транспортом водителя к управлению", — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области