На трассе Тюмень — Омск водитель легковушки погиб в двойной аварии

Трагедия произошла сегодня около пяти утра в Абатском районе. На 366-м километре дороги Тюмень — Омск "Лада" 10-й модели выехала на встречную и столкнулась с автомобилем "Шевроле Блэйзер", после чего легковушку отбросило на грузовик "Скания".

Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, 33-летний водитель "Лады", житель Омска, погиб. 39-летний водитель "Шевроле", житель Барнаула, был доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области