За выходные на тюменских дорогах погибли два пешехода

Двое человек погибли в дорожных авариях в Тюменской области в эти выходные.

Около 11 вечера в субботу на 103-м километре дороги Ялуторовск — Ярково Toyota Prius сбил 58-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном с транспортом направлении. Водитель увидел пешехода в последний момент и не смог избежать столкновения. От полученных травм пешеход, житель села Маранка Ярковского района, скончался.

В первом часу ночи в воскресенье на улице Заречной в селе Нижняя Тавда автомобилем Ford Focus была насмерть сбита 63-летняя женщина. Она шла по проезжей части, освещение на этом участке улицы есть, но оно не работало, уточнили в пресс-службе областной автоинспекции.