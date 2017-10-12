Семье погибшей в ДТП тюменки выплатят два миллиона рублей

АО "Транснефть-Сибирь" выплатит два миллиона рублей за ДТП со смертельным исходом, совершенное их работником.

Трагедия произошла в Тюмени 1 февраля этого года. Водитель предприятия на грузовике на нерегулируемом перекрестке окружной дороги и дороги в сторону района Копытово начал поворачивать налево, не уступив дорогу Toyota Starlet. За рулем была 23-летняя девушка, жительница поселка Боровский, она погибла на месте.

За нарушение ПДД, повлекшее гибель человека, водителя приговорили к 1 году 7 месяцам колонии-поселения. В июле родственники погибшей женщины обратились в суд с иском о взыскании морального вреда с АО "Транснефть-Сибирь". Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на днях с акционерного общества в пользу матери погибшей и ее малолетнего сына взыскали два миллиона рублей — по миллиону каждому.