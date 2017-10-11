В Тюмени задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде

Тюменская полиция сообщает о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на ребенка на улице 30 лет Победы в Тюмени.
Напомним, 9 октября неизвестный в подъезде дома № 76 напал на девочку 2008 года рождения, но она смогла вырваться и убежать. Нападавший скрылся.
"После получения сообщения полицейские незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия, составили фоторобот, ориентировали все наряды полиции. Им удалось установить и задержать подозреваемого. Он уже дал признательные показания", — рассказывают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Добавим, что мужчина подозревается в совершении преступления против половой свободы в отношении несовершеннолетней. Сейчас устанавливается возможность его причастности к другим преступлениям.
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