В Тюмени задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде

Тюменская полиция сообщает о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на ребенка на улице 30 лет Победы в Тюмени.

Напомним, 9 октября неизвестный в подъезде дома № 76 напал на девочку 2008 года рождения, но она смогла вырваться и убежать. Нападавший скрылся.

"После получения сообщения полицейские незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия, составили фоторобот, ориентировали все наряды полиции. Им удалось установить и задержать подозреваемого. Он уже дал признательные показания", — рассказывают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Добавим, что мужчина подозревается в совершении преступления против половой свободы в отношении несовершеннолетней. Сейчас устанавливается возможность его причастности к другим преступлениям.