В Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девочку в подъезде

Тюменские следователи и полицейские разыскивают подозреваемого в совершении преступления в отношении 9-летней девочки.

Днем 9 октября в подъезде дома № 76 по улице 30 лет Победы Тюмени неизвестный напал на девочку 2008 года рождения. Она смогла вырваться и убежать. После совершения преступления мужчина скрылся. На основании показаний потерпевшего ребенка составлен рисованный портрет преступника.

Приметы: на вид 40-45 лет, славянской внешности, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, на лице щетина. Особые приметы: левый глаз размыт. На момент совершения преступления был одет в черную куртку, черные брюки, черные туфли.

Следствие обращается к общественности: если вы опознали данного человека либо стали очевидцем преступления, а также если владеете другой значимой для следствия информацией, позвоните по телефонам: 8 904-491-43-25 или 02, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюмень, улица Шиллера, 44.