Тюменка выпала с 16 этажа новостройки

Фото Егора Соснина, https://vk.com/incident_tmn

Накануне вечером в микрорайоне Дружба Тюмени произошла трагедия: девушка упала с высоты шестнадцатого этажа.

"Улица Дружбы, д. 73 корпус 1 - с нашего дома упала. Видели только с окна, как лежала. Время темное было, чтобы что-то делать из уборки и тем более была одета и обута. Дом наш полгода как сдали, новый. Балконы общие с другой стороны дома. Сами гадаем, как так. Одетый и обутый с квартиры в темное время. Народу в доме немного живут еще. Очень страшно смотреть под окнами все это, а сегодня светло и столько крови. Жалко человека, что бы не случилось. Теперь больно только родственникам. В новостях в инете наверно скажут причину. По возрасту не понятно сколько на вид ей", - описывает происшествие одна из очевидцев в соцсетях.

Как сообщает 72.ру, на станции скорой помощи информацию о гибели тюменки подтвердили. Вызов поступил в 20:31, но помощь медиков не потребовалась - травмы, не совместимые с жизнью, врачам осталось лишь констатировать смерть. По данному случаю проводится дослественная проверка. Причины случившегося озвучат после её завершения.