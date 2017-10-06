В Тюменской области расследовали гибель мужчины, чье тело нашли в лесу

Тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли 27 сентября в лесу в районе поселка Демьянка Уватского района. На его теле и голове были множественные ушибленные раны. Вскоре был арестован местный житель, знакомый погибшего, причастный к его смерти.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 сентября они выпивали в доме третьего знакомого. Между ними завязался спор, в пылу конфликта один из них сначала руками, а потом металлической кочергой нанес множественные удары по голове и телу другого. На следующий день мужчины продолжили употреблять спиртное в доме у обвиняемого, после чего уснули. Утром 25 сентября хозяин дома обнаружил, что знакомый не подает признаков жизни. Он завернул тело в штору и вынес его в лес.

Сейчас 32-летний мужчина находится под стражей. Как сообщили в региональном СК, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Она предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.