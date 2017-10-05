В Тюмени задержали насильника, пускавшего в ход побои и нож

В областном центре задержан 30-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в изнасиловании.

Инцидент произошел 2 октября в квартире на улице Республики. В тот вечер компания молодых людей выпивала. Когда гости разошлись, в квартире осталась 29-летняя хозяйка и мужчина, с которым она познакомилась пару недель назад. Последний был нетрезв. По версии следствия, когда он получил от женщины отказ, то нанес ей множественные удары по лицу и телу, после чего достал нож и под угрозой убийства изнасиловал.

Когда мужчина уснул, женщине удалось позвать на помощь соседей, которые вызвали полицию. Его задержали на месте, когда он попытался скрыться.

Как сообщает региональный СК, на мужчину заведено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).