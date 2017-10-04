На трассе Курган-Тюмень минивэн врезался в КамАЗ - четверо погибли, трое в тяжелом состоянии

Ночью 4 октября на 182-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень минивэн "Тойота-Превия", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в "КамАЗом"-мусоровоз. От удара грузовик опрокинулся в кювет.
В ДТП погибли водитель минивэна и трое пассажиров. Двое молодых людей и девушка получили тяжелейшие травмы.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, машина с пассажирами направлялась в сторону Тюмени, люди ехали с Курганской области от таможни, возможно, водитель уснул за рулем. "КамАЗ" двигался по направлению из города. Проезжая часть автодороги была обработана противогололедной смесью. В настоящее время все последствия ДТП ликвидированы.
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