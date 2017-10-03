Тюменскую фирму оштрафовали на 100 миллионов рублей за коррупционное нарушение

Огромный штраф предстоит уплатить тюменской компании ООО "Сибэталон", чья представительница попыталась подкупить сотрудников банка.

В 2016 году действовавшая по доверенности от лица "Сибэталона" женщина обратилась в региональный филиал одного из банков за кредитом для фирмы в размере 350 миллионов рублей. По версии следствия, она предоставила недостоверные документы о финансовом положении "Сибэталона", зная, что компания не может претендовать на такой большой кредит.

В банке усомнились в подлинности поданных документов и намеревались отказать в кредите. Чтобы разрешить вопрос, представительница дважды предложила взятку в 2,1 миллиона рублей начальнику отдела кредитной организации, а после и заместителю директора филиала банка — уже в размере 21 миллиона рублей, но те отказались.

На женщину заведено уголовное дело за приготовление к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении ООО "Сибэталон" было возбуждено административное дело, которое обернулось штрафом в размере 100 миллионов рублей.