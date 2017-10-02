В Тюмени бездомного осудили за покушение на массовое убийство

Девять с половиной лет колонии строгого режима получил тюменский бездомный, едва не лишивший жизни шестерых.

Инциденту предшествовал конфликт, который случился между ним и другим бездомным у торгового центра на Московском тракте. Первый был недоволен тем, что тот попрошайничал на "его территории". За второго вступились двое его знакомых, и он решил поквитаться с компанией.

Мужчина облил бензином лестницу, ведущую в теплотрассу, где находились обидчики и еще три человека, и воспользовался зажигалкой. Внутри теплотрассы произошло возгорание. Когда один из ее обитателей вылез наружу, бездомный облил его бензином и бросил в него горящую пластиковую канистру. Человек загорелся и бросился в снег, тем временем поджигатель скрылся, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Находившиеся внутри теплотрассы смогли потушить огонь и выжить. Облитый бензином мужчина получил ожоги 50% поверхности тела. Пострадавший был доставлен в ожоговое отделение ОКБ №1, которая проинформировала об этом полицию. Виновника задержали в тот же день.