В горевшем в районе Ямской здании нашли два тела

Тела двух человек обнаружили пожарники при тушении возгорания на улице Ямской в воскресенье, 1 октября.

Горело бесхозное строение размером два на три метра в районе лесополосы, расположенное неподалеку от заправки. По сведениям МЧС, возгорание произошло в 00 часов 38 минут. В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причина пожара устанавливается.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего, назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз, сообщает региональный СК.