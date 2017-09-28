В Заводоуковске мужчина избил трехлетнего ребенка, который наехал на него велосипедом

В Заводоуковске завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который, будучи нетрезвым, сильно избил малолетнего сына сожительницы.

В августе женщину госпитализировали в медучреждение в Ялуторовске, трехлетний мальчик остался под присмотром мужчины, с которым она проживала. Однажды мальчик наехал на него на велосипеде, в ответ пьяный мужчина стал поднимать ребенка над землей и с силой бросать на землю и в бетонный фундамент дома. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Его здоровью был нанесен тяжкий вред, сообщает региональный СК.

На мужчину заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). До суда он будет находиться под стражей.