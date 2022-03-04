Суд отказал тоболяку, обвиняемому в убийстве многодетной матери, в освобождении из-под стражи

Житель Тобольска Семен Черкашин подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и находится под стражей, но его адвокат просил суд отпустить подзащитного под домашний арест. Облсуд решение тобольского суда оставил неизменным.

По версии следствия, ночью 6 февраля 2022 года пьяный Черкашин в очередной раз поссорился со своей гражданской женой (матерью пятерых детей) и стал ее избивать, нанося ей удары по голове и телу. Когда женщина скончалась, он поместил ее тело в дорожную сумку и вывез его в лес, забросал ветками и засыпал снегом.

Тобольский городской суд определил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля 2022 года, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.