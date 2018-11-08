Житель Омутинского сломал ребро женщине, отказавшейся с ним танцевать

В селе Омутинском Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего местного жителя, серьезно травмировавшего женщину во время застолья.

Компания устроила посиделки дома по поводу проводов в армию, в какой-то момент один из гостей набросился на женщину с кулаками и нанес ей удары по голове и телу. Пострадавшая была госпитализирована, у нее оказалось сломано ребро и повреждено легкое. Задержанный мужчина, который на момент конфликта был в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полицейским, что избил женщину за то, что она отказалась с ним потанцевать.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ведется следствие.