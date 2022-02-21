Жителя Тобольска избили, когда он проигнорировал замечание дамы

Медики Тобольска сообщили в полицию о 27-летнем пациенте, который был доставлен в больницу из Сумкино со множественными телесными повреждениями. При выяснении обстоятельств установлено, что пострадавший был избит, когда проигнорировал замечание женщины и нагрубил собутыльнику, лояльно отреагировавшему на ее просьбу.

"Потерпевший с приятелем распивали алкогольные напитки в подъезде многоквартирного дома. На шум вышла жительница одной из квартир и сделала мужчинам замечание. Один из них к совету прислушался и попросил своего товарища слезть с подоконника. Но тот ему грубо ответил, тогда подозреваемый схватил его за одежду, уронил на пол и начал наносить кулаками и ногами удары по различным частям тела. Медики констатировали, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью", - сообщили в тобольской полиции.

Подозреваемым оказался 43-летний житель Сумкино, он вину признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п.1 ст. 111 УК РФ) ему грозит до восьми лет тюрьмы.