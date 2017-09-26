Забивший жену костылями тюменец ответит в суде

В Тюмени завершено расследование трагедии, случившейся этим летом в доме на улице Колхозной.

Днем 24 июля между 32-летним мужчиной и его женой произошла ссора. Супруг вооружился костылями и нанес женщине множество ударов. Она умерла на месте спустя время от травмы с развившимся травматическим шоком, говорится в сообщении СК по Тюменской области.

На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Своей вины он не признал, вскоре дело разберет суд.