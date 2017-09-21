Департамент культуры: баннер с ветеранами оказался в неположенном месте из-за халатности подрядчиков

20:56 20 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.vsluh.ru

Департамент культуры Тюменской области провел оперативное расследование по факту размещение баннера "Стена памяти" с портретами тюменских ветеранов Великой Отечественной войны на крыше одной из городских автомоек.

Как удалось выяснить, баннер "Стена памяти" изготовлен в 2015 году, но с браком. В связи с чем компании-подрядчику было предписано утилизировать данный баннер, что по всей видимости, не выполнено. Из-за безответственного отношения подрядчика другие непорядочные люди использовали материал баннера для своих целей, а именно – укрепили крышу автомойки.

В настоящее время с владельцами автомойки отрабатывается вопрос об оперативном демонтаже банненера.

Департамент культуры Тюменской области приносит извинения ветеранам и всем жителям региона, а также готовит претензию компании-подрядчику, недобросовестно выполнившей свои обязательства.

Теги: память , ветераны
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017