Департамент культуры: баннер с ветеранами оказался в неположенном месте из-за халатности подрядчиков

Департамент культуры Тюменской области провел оперативное расследование по факту размещение баннера "Стена памяти" с портретами тюменских ветеранов Великой Отечественной войны на крыше одной из городских автомоек.
Как удалось выяснить, баннер "Стена памяти" изготовлен в 2015 году, но с браком. В связи с чем компании-подрядчику было предписано утилизировать данный баннер, что по всей видимости, не выполнено. Из-за безответственного отношения подрядчика другие непорядочные люди использовали материал баннера для своих целей, а именно – укрепили крышу автомойки.
В настоящее время с владельцами автомойки отрабатывается вопрос об оперативном демонтаже банненера.
Департамент культуры Тюменской области приносит извинения ветеранам и всем жителям региона, а также готовит претензию компании-подрядчику, недобросовестно выполнившей свои обязательства.
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