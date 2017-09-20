В Тюменской области задержали группу распространителей наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области в ходе проверки оперативной информации изъята крупная партия синтетических наркотиков, которая должна была быть распространена по всей территории Тюменской области. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Полицейскими задержан так называемый закладчик и трое его сообщников, торговавших наркотиками на территории Тюменской области с помощью интернета.

У лидера преступной группы полицейские изъяли крупную партию расфасованного наркотика, этого хватило бы на производство свыше 11 тысяч разовых доз. Общая масса изъятого - более двух килограммов.

Помимо этого, обнаружено большое количество упаковочного материала для расфасовки наркотических средств, средства связи, компьютеры, банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Фигуранты находятся под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, на днях в был арестован другой закладчик, в тайниках и квартире которого силовики нашли около полутора килограммов "синтетики".