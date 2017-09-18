Полицейские изъяли у тюменца полтора килограмма наркотиков

Фото из открытых интернет-источников

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" задержали в Патрушево нигде официально не трудоустроенного, не судимого 21-летнего тюменца.

При личном досмотре у мужчины изъято три полимерных свертка с веществом предположительно наркотического вещества, и еще 155 свертков изъято в тайниках.Эксперты-криминалисты установили, что в свертках "соль" общей массой около трех граммов. Наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме посредством интернета, а задержанный работал закладчиком.

В ходе обыска в его квартире также обнаружены запрещенные вещества. В общей сложности полицейские изъяли свыше 1500 граммов "соли" и "спайса", а также фасовочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков на разовые дозы.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается, сообщает областная прокуратура.