Водители сбили двух тюменок на пешеходных переходах

Двенадцать человек получили травмы в девяти дорожно-транспортных происшествий 14 сентября на дорогах Тюменской области.

В течение дня в Тюмени пострадали три пешехода.

Утром на во дворе жилого дома по улице Одесской неустановленный автомобиль сбил 58-летнюю женщину, она обратилась в больницу с травмой руки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного происшествия и устанавливают личность водителя.

В шестом часу вечера водитель "Субару" на улице Станислава Карнацевича не пропустил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе, у нее в результате аварии ушиб ноги.

В восьмом часу вечера на улице Ленина также "Субару" сбил 45-летнюю женщину на пешеходном переходе. С травмой ноги она обратилась за медицинской помощью.

Две аварии в городе произошло из-за несоблюдения правил дорожной безопасности.

В половине шестого вечера на улице Совхозной областного центра столкнулись автомобиль "Ниссан", выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не пропустил "Форд". В результате аварии травму головы получила 42-летняя водитель "Форда" и ее 8-летний пассажир.

Около десяти вечера в Тюмени на улице Домостроителей "Хонда" выехала на встречку и столкнулась с"Мерседесом". Три человека в "Хонде", включая 19-летнюю автоледи, получили различные ушибы и ссадины.