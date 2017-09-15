Энергетики обследуют территории вокруг образовательных учреждений Тюмени

В связи с трагедией в Викулово сотрудники компании "Тепло Тюмени" производят внеплановый обход теплового имущества, расположенного вблизи школ и детских садов.

Сотрудники эксплуатационных районов сегодня внепланово проверяют наличие и состояние люков на тепловых камерах. Кроме того, стоит задача выявить места возможных провалов. Профилактические меры приняты во избежание чрезвычайных ситуаций.

"В случае обнаружения провалов участок будет огорожен, его обследуют, и после этого специалисты приступят к устранению инцидента. По поручению губернатора Владимира Якушева в обследовании территорий около образовательных учреждений области задействованы и сотрудники МЧС", - комментирует начальник Центрального эксплуатационного района "Тепло Тюмени" Александр Гришин.

В случае обнаружения проседания грунта, открытых или поврежденных люков тепловых камер следует немедленно передать информацию в call-центр единой теплоснабжающей организации по телефону: 8 (3452) 29-39-39.

Компания "Тепло Тюмени" уточнила, что не обслуживает инженерные сети Викуловского района.

Напомним, трагедия в Викулово произошла днем 13 сентября. В результате обвала грунта в провал упал 8-летний ученик школы и погиб. В СКР по факту происшествия заведено уголовное дело. На первоначальном этапе предварительного следствия установлено, что произошло обрушение бетонного перекрытия канализационной ёмкости, расположенной на прилегающей территории школы - смерть мальчика наступила в результате утопления. Школа закрыта до 18 сентября.