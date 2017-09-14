В Тюменской области более двух недель ищут 17-летнюю девушку

Тюменские следователи совместно с органами УМВД России устанавливают местонахождение 17-летней Анжелы Латыповой.

По предварительным данным установлено,что днем 26 августа несовершеннолетняя ушла из своего дома в Ялуторовске и больше не выходила на связь с родными. Родители пропавшей обратились в правоохранительные органы.

Приметы: на вид около 17 лет, рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, лицо смуглое, круглое, глаза карие, волосы прямые, черного цвета, до плеч, походка медленная. Была одета: ветровка черного цвета, олимпийка "Nike" темно-синего цвета, футболка белого цвета, лосины серого цвета с черными полосками, джинсы синего цвета, кроссовки "Nike" черного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей сообщать по телефонам: 8 (34537) 2-14-94, 8 (904) 491-43-25, 112, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень ул. Шиллера, 44.

Фото - tyumen.sledcom.ru