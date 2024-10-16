Полиция поблагодарила жителя Тобольского района за найденную пенсионерку

Фото - @mediamvd

Благодаря 66-летнему жителю деревни Тоболтура Исмагилу Ниязову удалось быстро найти потерявшуюся пенсионерку, ее поиск был организован после обращения родственницы к участковому полиции, сообщает МВД Медиа.

О пропаже пенсионерки старшему участковому уполномоченному полиции Вильдану Багишеву сообщили около часа ночи. Женщина рассказала, что её 68-летняя сестра, страдающая расстройством памяти, в девять вечера ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Родственники пытались самостоятельно отыскать пропавшую, но поиски не дали результата. Полицейский незамедлительно организовал сбор в деревне добровольных народных дружинников и неравнодушных граждан – более 30 человек. Прибыв на место, правоохранитель распределил между ними маршруты направления с учётом условий местности, и все отправились на поиски. Спустя два часа недалеко от населённого пункта лежавшую в кювете женщину обнаружил Исмагил Ниязов, который искал её на личном болотоходе. Он передал ослабевшую пенсионерку стражу правопорядка, и они доставили пропавшую домой. Женщину осмотрел фельдшер. Он констатировал, что здоровью бабушки ничего не угрожает, обморожений получить она не успела.

За неравнодушное отношение к чужому горю начальник МО МВД России "Тобольский" Денис Долгих вручил гражданину, нашедшему пропавшую пенсионерку, благодарственное письмо и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.