В Тюмени легковушка протаранила остановку

11:57 13 сентября 2017
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В десятом часу утра 12 сентября на Московском тракте в Тюмени автомобиль Daewoo въехал в остановку общественного транспорта.

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки: у 50-летней женщины травма головы и ушиб плеча.

По предварительной информации, 34-летний водитель иномарки не справился с управлением автомобиля из-за нарушения скоростного режима, сообщает автоинспекция.

Теги: остановочные комплексы , ДТП
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