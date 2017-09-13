В Тюмени легковушка протаранила остановку

В десятом часу утра 12 сентября на Московском тракте в Тюмени автомобиль Daewoo въехал в остановку общественного транспорта.
В результате аварии пострадала пассажирка иномарки: у 50-летней женщины травма головы и ушиб плеча.
По предварительной информации, 34-летний водитель иномарки не справился с управлением автомобиля из-за нарушения скоростного режима, сообщает автоинспекция.
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