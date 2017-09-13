Суд приговорил сургутянина к 7 годам колонии за участие в ИГ

Вступил в законную силу приговор Сургутского районного суда в отношении 27-летнего Рустама Божаева, осужденного к семи годам лишения свободы за участие в деятельности "Исламского государства" на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в июле 2014 года житель поселка Федоровский Сургутского района Рустам Божаев и его так называемая "мусульманская" жена авиатранспортом из Сургута через Москву прибыли в Турцию и в дальнейшем нелегально пересекли турецко-сирийскую границу, где Божаев, разделяя идеи исламского фундаментализма, присоединился к международной террористической организации "Исламское государство".

Божаев принес присягу одному из "амиров" и прошел обучение по боевой, физической и тактической подготовке на учебно-тренировочной базе. В составе различных бандформирований террористической организации Божаев занимался несением караульной службы на базах, участвовал в охране условной границы ИГ, осуществлял выезды на боевые мероприятия.

Не имея намерений по добровольному прекращению участия в незаконном вооруженном формировании, руководствуясь личными мотивами (болезнью дочери, родившейся на территории Сирийской Арабской Республики), весной 2015 года Божаев с разрешения амира бандформирования вместе с семьей выехал в Турцию для получения квалифицированной медицинской помощи. После смерти ребенка Божаев и его "жена" в июле 2015 года вернулись в Россию. По прибытию на территорию ХМАО-Югры в августе 2015 года террорист был задержан сотрудниками органов государственной безопасности.

Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении Божаева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Сотрудниками Регионального управления собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие Божаева как участника незаконного вооруженного формирования. Под воздействием неопровержимых улик свою вину Божаев признал.

Решением Сургутского районного суда ХМАО-Югры Божаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По представлению государственного обвинителя апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда ХМАО-Югры приговор Божаеву был пересмотрен в части усиления наказания до 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.