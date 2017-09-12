Полицейские Тюмени задержали сбежавшего из больницы арестанта

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в серии краж вновь задержан. В настоящее время он находится в отделе полиции.

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