Полицейские Тюмени задержали сбежавшего из больницы арестанта

19:19 11 сентября 2017
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого, совершившего побег из медицинского учреждения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в серии краж вновь задержан. В настоящее время он находится в отделе полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: розыск , задержание , полиция
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