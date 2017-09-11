Из тюменской больницы сбежал пациент в наручниках

Под утро 11 сентября из Областной клинической больницы №2 сбежал необычный пациент.

Житель Свердловской области 1983 года рождения ранее судимый Александр Хвастунов подозревается в совершении серии имущественных преступлений. На больничной койке он находился из-за травмы головы, для безопасности был пристегнут к спинке кровати наручниками.

Каким образом мужчине, который к тому же находился под охраной, удалось сбежать, пока неизвестно. "В отношении сотрудников, которые его охраняли, сейчас проводится служебная проверка", – сообщил журналистам 72.ру заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Приметы сбежавшего мужчины: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темные, борода. Особые приметы: травматическое ранение головы, на руке наручники со спинкой от кровати белого цвета.