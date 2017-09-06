Тюменка пойдет под суд за жестокое обращение с животными

В мае этого года 56-летняя тюменка, будучи пьяной, поссорилась с соседкой по общежитию. Увидев, как из ее комнаты в коридор выходит кошка с котенком породы мей-кун, она решила отомстить оппонентке - поймала животных и выбросила с балкона седьмого этажа.

Упав с высоты, кошки разбились насмерть, а маленькие дети, гулявшие на площадке стали очевидцами ужасного происшествия.

В отношении женщины было заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, прокуратура уже утвердила обвинительный акт и передала материалы дела в суд.

Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на тот же срок, отмечает прокуратура.