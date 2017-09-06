На обочине трассы Тюмень–Ханты-Мансийск найден труп женщины

На 72-м км трассы Тюмень–Ханты-Мансийск в Ярковском районе обнаружено тело 30-летней женщины. Оно лежало на обочине дороги.

Предполагается, что погибшую сбил автомобиль. Инцидент произошел в темное время суток со 2 по 5 сентября. Водитель с места происшествия скрылся.

ГИБДД просит откликнуться всех, кто видел автомобиль с одной работающей фарой в ночное время на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, а также предоставить записи с видеорегистраторов при движении ночью со 2 по 5 сентября.

Сообщить информацию можно по телефону: 8(3452)93-45-67 либо на адрес эл.почты: gibdd72@mail,ru. Конфиденциальность гарантирована, подчеркивает областная Госавтоинспекция.