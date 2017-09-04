Четырехлетняя тюменка опрокинула на себя таз с кипящей водой

Более ста случаев бытовых травм получили тюменские дети за месяц. Такие цифры приводит пресс-служба городской станции скорой медицинской помощи.

Специалисты советуют родителям, бабушкам и дедушкам быть более бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра даже на минуту.

Так, экстренная помощь понадобилась двум девочкам 8 и 4 лет в минувшее воскресенье. В первом случае ребенок отравился, найдя за холодильником стакан с разведенным удобрением для роз. Бригада скорой помощи провела зондовое промывание желудка отравившейся пациентке и доставила ее в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу № 1. Во втором случае малышка опрокинула на себя с газовой плиты тазик с кипятком. Отец девочки тоже пострадал, он находился на кухне и вместе с женой консервировал продукты на зиму. Ребенок госпитализирован с ожогами 1-2 степени левой стопы, правой щеки и плеча.

Несчастные случаи с детьми в быту происходят ежедневно, большинство из них можно предотвратить. Для этого нужно создать безопасную среду обитания для ребенка (хранить лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах) и в игровой форме объяснять детям с 4-5 лет о возможных опасностях, вырабатывая тем самым у них навыки безопасного поведения, настороженности.