Черные лесорубы под Тюменью вырубили два с половиной гектара леса

Инспектора и полицейские в середине августа выявили незаконную рубку в Винзилинском участковом лесничестве. Преступники заготовили 70 кубометров древесины древесины на общей площади в два с половиной гектара. Ущерб составил 475 тысяч рублей.
Обнаруженная на месте спецтехника поставлена на штрафную стоянку. В настоящее время ведутся следственные действия, виновным грозит уголовное преследование и выплата причиненного ущерба, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса.
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