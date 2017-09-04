Черные лесорубы под Тюменью вырубили два с половиной гектара леса

11:35 04 сентября 2017
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rubkakustov.ru
| Фото: rubkakustov.ru

Инспектора и полицейские в середине августа выявили незаконную рубку в Винзилинском участковом лесничестве.  Преступники заготовили 70 кубометров древесины древесины на общей площади в два с половиной гектара. Ущерб составил 475 тысяч рублей.

Обнаруженная на месте спецтехника поставлена на штрафную стоянку. В настоящее время ведутся следственные действия, виновным грозит уголовное преследование и выплата причиненного ущерба, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса.

Теги: чёрный лесоруб , охрана лесов , лес , экология
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