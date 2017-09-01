В Тюмени ищут пропавшего на днях пенсионера

В областном центре полиция и волонтеры ведут поиски Сергея Курбатова. Мужчина ушел из дома на улице Республики в среду, 30 августа, около пяти часов дня. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Пенсионер болен эпилепсией, раньше из дома не уходил.

На вид ему 65–70 лет, худощавого телосложения, рост порядка 170 сантиметров. Из особых примет: на левой руке на фаланге большого пальца написано "Витя", на четырех пальцах левой руки татуировка "1951".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея, просят обратиться в полицию или в поисковый отряд "Белая сова."