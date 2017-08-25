В Тюменской области огласили приговор вору, который убил проснувшуюся хозяйку дома

Шестнадцать лет колонии строгого режима получил 32-летний житель села Чирки Казанского района.

В ночь с 1 на 2 октября 2016 года мужчина распивал спиртное. Алкоголь кончился, денег на выпивку не оказалось, и он решил обворовать дом местной жительницы. Мужчина выставил оконное стекло, залез в помещение и стал искать ценные вещи и деньги. Его застала проснувшаяся от шума 82-летняя хозяйка дома. Вор набросился на пожилую женщину и стал душить ее. При себе у него был нож, им он добил пенсионерку.

Мужчина утащил из дома убитой 3 тысячи рублей, сотовый телефон, женскую сумку, бутылку коньяка, бутылку водки и паспорт женщины, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В этот же день преступника задержали. Он пытался обокрасть дом другой пожилой женщины в Ишиме.