Тюменцу грозит наказание за коммуналку с 84 мигрантами

Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гостей из ближнего зарубежья грозит 37-летнему жителю Тюмени.
За полгода мужчина зарегистрировал в коммунальной квартире матери на проезде Шаимском 84 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана и Молдовы.
В ближайшее время тюменец предстанет перед судом. Предъявляемая ему статья предусматривает штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы.
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