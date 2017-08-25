Тюменцу грозит наказание за коммуналку с 84 мигрантами

14:00 25 августа 2017
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pixabay.com

Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гостей из ближнего зарубежья грозит 37-летнему жителю Тюмени.

За полгода мужчина зарегистрировал в коммунальной квартире матери на проезде Шаимском 84 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана и Молдовы.

В ближайшее время тюменец предстанет перед судом. Предъявляемая ему статья предусматривает штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы.

Теги: мигранты , регистрация
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