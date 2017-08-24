В Тюмени ищут пропавшего в апреле мужчину, возбуждено дело об убийстве

В областном центре пытаются установить местонахождение без вести пропавшего 36-летнего Сергея Малышкина.

Мужчина ушел из дома на улице Карла Маркса, 110 еще 16 апреля. С тех пор о нем ничего неизвестно. В следственном отделе по Калининскому округу Тюмень СУ СК по Тюменской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Приметы Сергея: на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы прямые короткие, лицо овальное смуглое, губы средней толщины приподнятые углы, глаза карие, нос средний, брови дугообразные.

Особые приметы: косоглазие правого глаза, на лице под правым глазом шрам 3 сантиметра, на левой ноге шрам под коленом 5 сантиметров, на груди с левой стороны татуировка в виде дракона.

Был одет: черное пальто, рубашка черного цвета, брюки серого (черного) цвета, классические туфли черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Малышкина, просят сообщить по телефонам: 8 (3452) 42-05-57, 8-904-491-43-25, 112 или обратиться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень ул. Шиллера, 44.