Бывшего проректора по финансам ТИУ обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего проректора Тюменского индустриального университета.

В 2016 году, после объединения ТюмГНГУ и ТюмГАСУ, 31 марта ряд сотрудников архитектурно-строительного университета были уволены, а 1 апреля приняты на работу в Тюменский индустриальный университет. Согласно закону у вуза возникло обязательство по выплате им компенсаций за неиспользованный отпуск.

Проректор по экономике и финансам ТИУ предложила им подписать платежную ведомость без фактического получения причитающихся им денег, "желая показать эффективность своей работы и пополнить бюджет университета, а также считая, что указанными работниками в последние годы были получены необоснованно завышенные стимулирующие выплаты", сообщает областная прокуратура.

Чтобы на новом месте работы не портить отношения с руководством, сотрудники с предложением вынуждены были согласиться и поставить свои подписи в документе. Полученные лишь на бумаге деньги, более 2,1 миллионов рублей, по инициативе проректора были зачислены на лицевой счет университета в качестве пожертвования.

Преступление выявили и расследовали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области. Экс-проректора обвинили по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ходе следствия она признала свою вину.