На трассе Тюмень — Омск юношу на лошади сбили легковушка и грузовик

14:00 23 августа 2017
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Вчера в пятом часу дня на 75-м километре трассы Тюмень —– Омск в Ялуторовском районе легковой автомобиль BMW 320, а затем грузовик Iveco сбили всадника.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек на лошади выехал на проезжую часть. В результате происшествия он получил переломы голени, ключицы и рану лица. Лошадь погибла, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Теги: гибель , лошади , ДТП
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