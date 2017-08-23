На трассе Тюмень — Омск юношу на лошади сбили легковушка и грузовик

Вчера в пятом часу дня на 75-м километре трассы Тюмень —– Омск в Ялуторовском районе легковой автомобиль BMW 320, а затем грузовик Iveco сбили всадника.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек на лошади выехал на проезжую часть. В результате происшествия он получил переломы голени, ключицы и рану лица. Лошадь погибла, сообщает ГИБДД по Тюменской области.