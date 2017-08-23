На тюменской трассе мотоциклист погиб, врезавшись в телегу

Трагедия случилась вчера около двух часов ночи на 29-м километре дороги Вагай — Тукуз в Вагайском районе. Там въехал в стоящую на краю дороги телегу легкий мотоцикл "Кобра".
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, 29-летний водитель мотоцикла погиб. Черепно-мозговую травму получил 27-летний пассажир мотоцикла.
Водительского удостоверения у водителя не было, мотоциклом он управлял без защитного шлема.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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