На тюменской трассе мотоциклист погиб, врезавшись в телегу

13:20 23 августа 2017
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Трагедия случилась вчера около двух часов ночи на 29-м километре дороги Вагай — Тукуз в Вагайском районе. Там въехал в стоящую на краю дороги телегу легкий мотоцикл "Кобра".

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, 29-летний водитель мотоцикла погиб. Черепно-мозговую травму получил 27-летний пассажир мотоцикла.

Водительского удостоверения у водителя не было, мотоциклом он управлял без защитного шлема.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: гибель человека , мотоцикл , ДТП
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