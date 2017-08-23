В Луговом водитель сбил двоих насмерть и пустился в бега

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Печальный дорожный инцидент произошел вчера на улице Плодовой в селе Луговом Тюменского района. Там около десяти вечера мужчина на автомобиле Lifan сбил двух местных жителей, которые шли по проезжей части в попутном транспорту направлении. Пешеходы, мужчины 52 и 56 лет, погибли.

По словам очевидцев, водитель остановился, вышел из машины, но затем уехал с места происшествия. Автомобиль он бросил на окраине села и скрылся.

"В машине в момент аварии с 32-летним мужчиной находились двое детей. Они сами пришли домой и рассказали о случившемся маме и бабушке", — говорят в пресс-службе областной автоинспекции.

Как предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, машину он приобрел накануне в одном из автосалонов подержанных автомобилей областного центра. Ведется розыск мужчины.