В Тюмени признали невменяемым молодого человека, ударившего отца ножом семьдесят раз

В областном центре завершено расследование жестокого убийства, произошедшего весной этого года в районе Лесобазы.

21 марта днем 20-летний молодой человек в своей квартире на улице Константина Заслонова рассорился с отцом. В ходе перепалки он несколько раз ударил его по лицу. Упавшего от ударов на пол мужчину юноша сначала порядка двадцати раз ударил кухонным ножом в голову шею и живот, после чего взял другой нож и нанес ему еще полсотни ударов. Мужчина умер на месте.

Тюменец был задержан полицией и заключен под стражу. По сообщению регионального СКР, молодому человеку была проведена психиатрическая экспертиза, по результатам которой он был признан невменяемым в связи с наличием хронического психического расстройства, а также представляющим опасность для себя и окружающих. По заключению специалистов, он нуждается в наблюдении и принудительном лечении в специализированном закрытом стационаре. Дело направили в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Помимо убийства в уголовном деле юноши значится кража — за день до этого в жилом доме на улице Строителей он украл велосипед.