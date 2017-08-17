Трое рабочих пострадали при взрыве на тобольском "СГ- Транс"

Сегодня ночью в Тобольске взрыв произошел на территории тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ- Транс".

Инцидент случился в главном корпусе предприятия в ходе ремонта железнодорожной цистерны. Как сообщает тобольское МЧС, взорвалась паровоздушная смесь сжиженного газа, основной задачей прибывших подразделений стало охлаждение цистерн, находившихся в цехе, и их последующая эвакуация.

По сообщению регионального СК, после хлопка началось возгорание, от которого пострадали трое рабочих.

"В четыре утра их доставили в местное медучреждение, площадь ожогов у всех порядка 60–70%. Все трое находятся в реанимации, им оказана необходимая помощь и проведены обследования. Тактику ведения лечения согласования с тюменским ожоговым центром ОКБ-1. Сейчас центром медицины катастроф ОКБ-1 двумя рейсами пациенты будут доставлены из Тобольска в Тюмень на вертолете. Первый вертолет с двумя пациентами уже в пути", — рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Также в результате взрыва частично обрушились легкие конструкции здания.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах).

Напомним, что в ноябре 2014 года на месте этого же корпуса также произошел взрыв, двое сотрудников погибли, еще четверо пострадали. Тогда авария случилась из-за нарушения мастером правил безопасности на объекте. Разрушенный корпус отстроили заново, год назад здание, построенное с учетом современной технологии повышенной безопасности, запустили в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба МЧС Тобольска