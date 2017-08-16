В Тюмени пропавшего девятилетнего мальчика нашли у отца

В Тюмени вечером 15 августа в отдел полиции № 4 с заявлением обратилась мама пропавшего 9-летнего мальчика. Женщина рассказала, что сын вышел во двор погулять и пропал.

Полицейские стали обыскивать улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы, распространили ориентировку и опросили родственников, друзей и знакомых мальчика. Сегодня утром полицейские нашли ребенка у отца. Мужчина увел сына к себе домой и отрицал, что тот находится у него. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было, отмечают в тюменской полиции.

Тюменцам напоминают, что поиски полиция готова начать, как только появилось малейшее подозрение о пропаже человека и он не выходит с вами на связь. Ждать трое суток не надо — такого правила нет.