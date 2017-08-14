В Тюменской области завели уголовное дело на женщину, случайно задушившую сына во сне

Тюменский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, приспавшей своего новорожденного ребенка.

"12 июня в ночное время подозреваемая, находясь у себя дома, во сне сдавила собственным телом шею и грудную клетку своему новорожденному сыну, который спал с ней. В результате этого наступила асфиксия и мальчик умер", — значится в сообщении СУ СК по Тюменской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).