В Тюменской области завели уголовное дело на женщину, случайно задушившую сына во сне

17:30 14 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, приспавшей своего новорожденного ребенка.

"12 июня в ночное время подозреваемая, находясь у себя дома, во сне сдавила собственным телом шею и грудную клетку своему новорожденному сыну, который спал с ней. В результате этого наступила асфиксия и мальчик умер", — значится в сообщении СУ СК по Тюменской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Теги: дети , убийство по неосторожности
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017